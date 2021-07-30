Американского генерал-майора призвали уйти в отставку из-за слов о Путине

Политический обозреватель считает, что вооруженные силы не должны быть политизированы.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон призвал отправить в отставку генерал-майора Патрика Донахо после его слов о президенте РФ Владимире Путине. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам ведущего, на вопрос о том, в скольких войнах он победил, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина". Скриншот этого комментария Карлсон предоставил.

По мнению ведущего, вооруженные силы не должны быть политизированы. Он также призвал уволить генерал-майора после такого комментария и отметил, что "он позорит нас".

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Видео: YouTube / Fox News