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Американского генерал-майора призвали уйти в отставку из-за слов о Путине

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Политический обозреватель считает, что вооруженные силы не должны быть политизированы.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон призвал отправить в отставку генерал-майора Патрика Донахо после его слов о президенте РФ Владимире Путине. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам ведущего, на вопрос о том, в скольких войнах он победил, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина". Скриншот этого комментария Карлсон предоставил.

По мнению ведущего, вооруженные силы не должны быть политизированы. Он также призвал уволить генерал-майора после такого комментария и отметил, что "он позорит нас".

Ранее мы писали, что VK Fest был перенесен на июль 2022 года. Такое решение было приянто из-за эпидемиологчиеской обстановки в Петербурге.

Видео: YouTube / Fox News

Теги: американский политический обозреватель, вооруженные силы, слова генерал-майора о путине
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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