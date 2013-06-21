Американский журналист признал бессмысленность войны с Россией

Война с Россией для США будет не просто бессмысленна, но и опасной. Об этом в эфире Fox News заявил американский телеведущий Такер Карлсон.

Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, — начиная с многих тысяч жизней простых американцев

Такер Карлсон

Журналист отметил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины, а президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы западные рубежи страны оставались в безопасности. По его словам, к военному конфликту главу США Джо Байдена подталкивает его окружение, которое само "по иронии судьбы" стало причиной украинского кризиса.

Ранее мы писали о том, что США не рассматривают использование военной силы в связи с разногласиями с РФ по Украине.

Видео: YouTube / Fox News