Скотт Риттер объяснил, при каком условии президента Украины можно будет назвать "покойником".

Украинский президент Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара Вооруженных сил Украины по Приднестровью. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Angry Warhawk бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер. По мнению эксперта, нападение киевского режима на этот непризнанный регион в Молдавии поменяет всю ситуацию.

Зеленский покойник. Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. <…> Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет. Скотт Риттер, экс-разведчик

На прошлой неделе российское министерство по обороне сообщило о том, что ВСУ готовят вооруженную провокацию против Приднестровья По информации военного ведомства, для этого киевский режим намерен использовать боевые подразделения ВСУ, включая националистов из местного формирования "Азов" (запрещен на территории России как террористическая и экстремистская, неонацистская организация). В качестве предлога для вторжения Киевом планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории ПМР.

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Фото и видео: YouTube / Angry Warhawk