Разработчик из Калифорнии создал приложение для шпионажа за пользователями Instagram

Владелец приложения может онлайн следить за перемещениями выбранного пользователя.

Американский разработчик Эрик Барто создал приложения для шпионажа за пользователями Instagram. Программист объяснил, что может узнать любимые места друзей, а после создать интерактивную карту. Она проанализирует геометки и покажет, где объект видели в последний раз, а также какие локации он предпочитает посещать. Карта обновляется в режиме реального времени.

Люди не понимают, чем они делятся. У них складывается ложное убеждение, что эту информацию увидит всего несколько людей, но она общедоступна комментирует ситуацию создатель

Приложение получило название "Кто в городе". Сейчас оно доступно для скачивания на iOS и Android. Еще одним преимуществом программы является то, что она умеет сохранять чужие сторис. Однако, эта функция доступна только после того, как владелец поставит необходимого пользователя на мониторинг.

Владельцы Instagram заявили, что проверят приложение на соблюдение правил сервиса.

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Фото: Pixabay.com