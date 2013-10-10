Американский обозреватель Фрэнк Говард призвал власти США убедить Зеленского завершить конфликт на условиях Путина

Кроме того, Говард уверен, что страны Запада и Америка должны прекратить поставку оружия украинским военным.

Обозреватель Фрэнк Говард в American Thinker призвал власти США подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского пойти на перемирие с Россией.

По мнению эксперта, Украина должна принять условия Путина. Подобный шаг защитит интересы РФ и сохранит нейтралитет Запада.

США должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России. American Thinker, Фрэнк Говард

Кроме того, Говард уверен, что страны Запада и Америка должны прекратить поставку оружия украинским военным. Сложившаяся ситуация угрожает безопасности территории России.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган заявил, что Европа паникует из-за спецоперации на Украине.

Фото: Pexels