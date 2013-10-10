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Американский обозреватель Фрэнк Говард призвал власти США убедить Зеленского завершить конфликт на условиях Путина
Сегодня, 20:30
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Американский обозреватель Фрэнк Говард призвал власти США убедить Зеленского завершить конфликт на условиях Путина

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Кроме того, Говард уверен, что страны Запада и Америка должны прекратить поставку оружия украинским военным.

Обозреватель Фрэнк Говард в  American Thinker призвал власти США подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского пойти на перемирие с Россией. 

По мнению эксперта, Украина должна принять условия Путина. Подобный шаг защитит интересы РФ и сохранит нейтралитет Запада. 

США должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.

American Thinker,  Фрэнк Говард

Кроме того, Говард уверен, что страны Запада и Америка должны прекратить поставку оружия украинским военным. Сложившаяся ситуация угрожает безопасности территории России.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган заявил, что Европа паникует из-за спецоперации на Украине.

Фото: Pexels

Теги: american thinker, журналист фрэнк говард, зеленский, путин, спецоперация на украине, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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