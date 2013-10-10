Американский обозреватель Фрэнк Говард призвал власти США убедить Зеленского завершить конфликт на условиях Путина

Обозреватель Фрэнк Говард в American Thinker призвал власти США подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского пойти на перемирие с Россией.
По мнению эксперта, Украина должна принять условия Путина. Подобный шаг защитит интересы РФ и сохранит нейтралитет Запада.
США должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.
American Thinker, Фрэнк Говард
Кроме того, Говард уверен, что страны Запада и Америка должны прекратить поставку оружия украинским военным. Сложившаяся ситуация угрожает безопасности территории России.
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Фото: Pexels
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