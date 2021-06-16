Американские журналисты устроили давку на саммите Путина и Байдена в Женеве

Журналисты попытались прорваться в помещение, где проходят переговоры двух лидеров.

Журналисты из США устроили давку на саммите в Женеве. Представители СМИ попытались прорваться в зал, где проходит встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказал российский журналист и очевидец событий Павел Зарубин.

По его словам, президенты просто сидели и смотрели, как журналисты входят в зал.

Павел Зарубин отметил, что примерно 15 минут продолжалась давка на входе в зал.

Напомним, что сегодня, 16 июня, в Женеве проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Предполагается, что они обсудят перспективы развития отношений между странами, в также проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии и так далее.