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Американка насмерть разбилась в пустыне при попытке установить рекорд на гонках
Сегодня, 20:12
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IRINA_CHALKINA

Американка насмерть разбилась в пустыне при попытке установить рекорд на гонках

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Она пыталась развить скорость до 996 километров в час.

В пятницу, 30 августа, стало известно, что американка Джесси Комбс насмерть разбилась в пустыне при попытке установить рекорд на гонках. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Как оказалось, инцидент произошел еще во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. По словам очевидцев, девушка намеревалась развить скорость до 996 километров в час. Отметим, что в 2013 году Джесси Комбс уже поставила собственный рекорд. Американка заявила перед гонкой, что собирается превзойти абсолютный женский рекорд скорости – проехать по суше со скоростью 843 километра в час.

Отметим, что 12 лет назад Джесси Комбс чуть не скончалась на съемках передачи.

Ранее мы сообщали о том, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге.

Фото:pixabay

 

Теги: мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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