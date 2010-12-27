Американка насмерть разбилась в пустыне при попытке установить рекорд на гонках

Она пыталась развить скорость до 996 километров в час.

В пятницу, 30 августа, стало известно, что американка Джесси Комбс насмерть разбилась в пустыне при попытке установить рекорд на гонках. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Как оказалось, инцидент произошел еще во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. По словам очевидцев, девушка намеревалась развить скорость до 996 километров в час. Отметим, что в 2013 году Джесси Комбс уже поставила собственный рекорд. Американка заявила перед гонкой, что собирается превзойти абсолютный женский рекорд скорости – проехать по суше со скоростью 843 километра в час.

Отметим, что 12 лет назад Джесси Комбс чуть не скончалась на съемках передачи.

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