Алина Кабаева стала мамой: бывшая гимнастка родила двойню

В прессе появилась информация о состоявшихся родах Кабаевой.

Российская гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Об этом сообщают СМИ. По данным интернет-изданий, спортсменка родила на свет двойню еще 7 мая. На данный момент она находится в московской центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.

Отметим, что для удобства Кабаевой была оборудована VIP-палата, а у входа в помещение дежурили несколько телохранителей. Питание для пациентки привозили из ближайших элитных ресторанов.

На данный момент имена малышей держатся в секрете. Стоит добавить, что радостное событие в жизни Кабаевой не подтвердили ближайшие родственники звезды.

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