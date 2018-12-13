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Алина Кабаева стала мамой: бывшая гимнастка родила двойню
Сегодня, 12:49
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lesjasap

Алина Кабаева стала мамой: бывшая гимнастка родила двойню

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В прессе появилась информация о состоявшихся родах Кабаевой.

Российская гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Об этом сообщают СМИ. По данным интернет-изданий, спортсменка родила на свет двойню еще 7 мая. На данный момент она находится в московской центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.

Отметим, что для удобства Кабаевой была оборудована VIP-палата, а у входа в помещение дежурили несколько телохранителей. Питание для пациентки привозили из ближайших элитных ресторанов.

На данный момент имена малышей держатся в секрете. Стоит добавить, что радостное событие в жизни Кабаевой не подтвердили ближайшие родственники звезды.

Ранее Piter.tv писал о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь".

Ранее Piter.tv

 

Теги: алина кабаева, двойня, стала мамой
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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