Президент "ОСК" рассказал о работе в проекте "Лидеры России"

Президент АО "ОСК" Алексей Рахманов рассказал об участии в конкурсе "Лидеры России". Большое интервью относительно перспектив молодых управленцев государства спикер дал ФБА "Экономика Сегодня".
Ни одна компания, находящаяся на конкурентном рынке, не может позволить себе быть неэффективной - это верная гибель. Именно поэтому я предлагал кандидатам в "Лидеры России" сформулировать конкретные шаги по реализации проекта внедрения производственной системы на конкретном предприятии. А также предложить набор индивидуальных КПЭ для топ-менеджмента, ответственного за такое внедрение
заявил Алексей Рахманов
Также специалист заметил, что в 2018 году компании удалось завершить корабельные "долгострои".
Был поднят флаг на многоцелевом фрегате дальней морской зоны "Адмирал Горшков", мы передали флоту большой десантный корабль "Иван Грен"" и судно связи "Иван Хурс".
с гордостью отметил спикер
По данным президента "ОСК", благодаря работе компании флот выполнил за предыдущий год государственные заказы на семь новых кораблей и судов, а также на четыре ремонтируемых объекта.
Фото: пресс-служба "Северных верфей"
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