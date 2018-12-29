Президент "ОСК" рассказал о работе в проекте "Лидеры России"

Алексей Рахманов объяснил, чему учит молодое поколение.

Президент АО "ОСК" Алексей Рахманов рассказал об участии в конкурсе "Лидеры России". Большое интервью относительно перспектив молодых управленцев государства спикер дал ФБА "Экономика Сегодня".

Ни одна компания, находящаяся на конкурентном рынке, не может позволить себе быть неэффективной - это верная гибель. Именно поэтому я предлагал кандидатам в "Лидеры России" сформулировать конкретные шаги по реализации проекта внедрения производственной системы на конкретном предприятии. А также предложить набор индивидуальных КПЭ для топ-менеджмента, ответственного за такое внедрение заявил Алексей Рахманов

Также специалист заметил, что в 2018 году компании удалось завершить корабельные "долгострои".

Был поднят флаг на многоцелевом фрегате дальней морской зоны "Адмирал Горшков", мы передали флоту большой десантный корабль "Иван Грен"" и судно связи "Иван Хурс". с гордостью отметил спикер

По данным президента "ОСК", благодаря работе компании флот выполнил за предыдущий год государственные заказы на семь новых кораблей и судов, а также на четыре ремонтируемых объекта.



Фото: пресс-служба "Северных верфей"