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Президент "ОСК" рассказал о работе в проекте "Лидеры России"
Сегодня, 13:31
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lesjasap

Президент "ОСК" рассказал о работе в проекте "Лидеры России"

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Алексей Рахманов объяснил, чему учит молодое поколение.

Президент АО "ОСК" Алексей Рахманов рассказал об участии в конкурсе "Лидеры России". Большое интервью относительно перспектив молодых управленцев государства спикер дал ФБА "Экономика Сегодня".

Ни одна компания, находящаяся на конкурентном рынке, не может позволить себе быть неэффективной - это верная гибель. Именно поэтому я предлагал кандидатам в "Лидеры России" сформулировать конкретные шаги по реализации проекта внедрения производственной системы на конкретном предприятии. А также предложить набор индивидуальных КПЭ для топ-менеджмента, ответственного за такое внедрение

заявил Алексей Рахманов

Также специалист заметил, что в 2018 году компании удалось завершить корабельные "долгострои".

Был поднят флаг на многоцелевом фрегате дальней морской зоны "Адмирал Горшков", мы передали флоту большой десантный корабль "Иван Грен"" и судно связи "Иван Хурс".

с гордостью отметил спикер

По данным президента "ОСК", благодаря работе компании флот выполнил за предыдущий год государственные заказы на семь новых кораблей и судов, а также на четыре ремонтируемых объекта.

Фото: пресс-служба "Северных верфей"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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