Вышел трейлер драмы "Текст" с Александром Петровым

Сюжет картины основан на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского.

В сети появился новый трейлер российской драмы "Текст" с Александром Петровым в главной роли. Премьера картины запланирована на декабрь 2019 года.

Сюжет картины основан на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. В центре повествования 27-летний парень, который семь лет провел за решеткой из-за ложного обвинения. После освобождения он убивает подставившего его человека и завладевает его смартфоном. С этого момента он начинает вести жизнь своего обидчика – переписываться с его друзьями, родителями, девушкой и партнерами.

Режиссером картины выступил Клим Шипенко ("Салют-7", " Любит не любит"). Помимо Петрова в фильме сыграли Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский и другие.

Видео: Central Partnership