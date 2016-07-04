Шнуров и Невзоров рассказали о будущем Петербурга и поделились мнением о Лахта Центре

В Петербурге завершился III Международный форум пространственного развития «Re.Urban — Re.Evolution: Переосмысляя будущее городов», заключительной дискуссией в рамках которого стала организованная в партнерстве с Лахта Центром панельная сессия "«Город живых»: культура как история будущего".

Мероприятие состоялось 28 сентября 2017 года в Мраморном дворце, участие в дискуссии приняли ведущие эксперты, деятели культуры и искусства — Андрей Бартенев, Сергей Шнуров, Александр Невзоров, Семен Александровский и Денис Котов.





Главными темами их обсуждения стали культура как драйвер развития города и формирование персонализированной среды для нового человека. Также, приглашенные эксперты высказали свое мнение о Лахта-центре. Журналист Александр Невзоров рассказал какие ассоциации у него вызывает строящийся бизнес-центр:



"У реально нового здания, которое воздвигается, так хорошо выглядит в Лахте, тоже я бы сказал такая винтовая конструкция. Посему, есть надежда что возможно,с помощью Лахта-центра удастся лишить девственности, продрать эту плеву девственности петербургских предрассудков, что все должно быть маленьким, должно отражаться в воде, но немножко, должно быть видно много туч и дождя и так далее.. Конечно, то что сейчас появился Лахта-центр, мы же понимаем, что мы в этом зале не случайно, что касается меня, у меня к Лахта-центру только одна серьезная претензия – он низковат и маловат. Низковат, маловат и одинок."

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