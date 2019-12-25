Александр Колос: "Я хочу, чтобы мои налоги шли не на зарплату депутатов, а на мой город"

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит регистрация кандидатов в депутаты от партии "Родина" в городской парламент. Бизнесмен Александр Колос подал заявку в ТИК, он баллотируется в 13 округе Приморского района города. Регистрация прошла по адресу улица Савушкина, дом 83, кабинет 3.

Я знаю свой район, знаю своих людей, вижу и понимаю родной город. Но ни я, ни многие другие горожане не понимаем наших депутатов. Что они делают для города? Что они делают для его жителей? Может быть прозвучит резко, но они будто заняты только собою. Уже не раз в СМИ публиковались статьи о невообразимых и подозрительных тратах на Законодательное собрание, на его обслуживание и обогащение депутатов. А мы с вами, напомню, платим им зарплату, чуть ли ни единственный парламент у нас и на зарплате сидит, и ещё неизвестно, как тратит собственный бюджет.

Может, у нас парламент назначит городским чиновникам персональную ответственность за мусор во дворах, за отсутствие зелени в городе, за отсутствие инфраструктуры во многих новых районах? Может. А назначил? Нет. А может быть на те деньги, что мы платим депутатам, они починят дороги? А может на те деньги, которые исчезают на нужды ЗакСа, мы построим на самом деле красивые и удобные детские площадки, отреставрируем и облагородим наш прекрасный центр и приведем в порядок новые районы?

Я хочу и могу это изменить вместе с моими коллегами по партии, вместе с людьми. Я таких депутатов не избирал, я хочу, чтобы мои налоги шли не на их зарплату, а на мой город.

Александр Колос