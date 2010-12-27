Александр Дрозденко проведет деловой завтрак с бизнес-леди из Выборга

В общей сложности, с губернатором обсудят деловые вопросы порядка четырнадцати предпринимательниц из Выборга.

Сегодня стало известно о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко двенадцатого марта примет участие в деловой встрече в городе Выборге. Об этом информирует сетевое издание "Мойка78".

День Дрозденко начнет с осмотра предприятия ООО "Порт Логистик" — единственного стивидора и оператора морского порта Выборга. После губернатор проведет деловой завтрак с женщинами-предпринимателями Ленобласти. С ним встретятся 14 успешных бизнес-леди.

В общей сложности, с губернатором обсудят деловые вопросы порядка четырнадцати предпринимательниц из Выборга.

Также Дрозденко примет участие в заседании Общественного совета по сохранению культурного наследия, пресс-подходе и расширенном собрании по итогам социально-экономического развития Выборгского района в 2018 году.

Источник: сетевое издание "Мойка78"