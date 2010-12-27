Александр Дрозденко потребовал обеспечить подачу тепла в жилые дома на всей территории Ленобласти

В противном случае главам администраций грозит штраф.

На видеоконференции с главами муниципальных образований глава региона Александр Дрозденко потребовал обеспечить подачу тепла в жилые дома на всей территории Ленинградской области.

В противном случае главам администраций грозит штраф.

"Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц. Я уже дал соответствующее поручение комитету государственного жилищного надзора и контроля", – сказал глава региона.

Александр Дрозденко подчеркнул, что на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ области к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области в этом году было своевременно выделено 1,28 млрд рублей, на капитальное строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса региона – 1,53 млрд. рублей., субсидии ресурсоснабжающим компаниям ("межтарифная разница") составили 4,23 млрд. рублей. Поэтому продолжение ремонтных работ на коммунальных сетях – недобросовестное выполнение обязанностей, а не причина для переноса подачи тепла в жилой фонд.

Источник: пресс-служба ЛО