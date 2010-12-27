Александр Дрозденко поручил профильным комитетам Ленобласти разработать программу музеефикации пушкинских мест в Гатчине

За последние годы в Ленинградской области был отреставрирован "Домик няни А.С. Пушкина" в д. Кобрино. "Дом станционного смотрителя" в Выре закрыт на реставрацию.

Разработать комплексную программу реставрации и музеефикации пушкинских мест поручил профильным комитетам на выездном заседании областного Правительства в Гатчине губернатор региона Александр Дрозденко

Мест, связанных с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным в Ленинградской области больше, чем в других регионах, что сопоставимо только с Петербургом, где он жил, – отметил Александр Дрозденко. – Помимо реставрации зданий, наполнения музейных экспозиций в программе нужно предусмотреть объекты размещения и сервиса для туристов, разработать туристический маршрут международного уровня. сказал губернатор

За последние годы в Ленинградской области был отреставрирован "Домик няни А.С. Пушкина" в д. Кобрино. "Дом станционного смотрителя" в Выре закрыт на реставрацию. "Усадьба Олениных", где бывал Пушкин, сейчас проходит историко-культурную экспертизу. В регионе также действует музей-усадьба "Суйда" – бывшее имение прадедушки Пушкина Абрама Петровича Ганнибала.



Кроме того, сейчас силами фонда Георгия Победоносца проводятся работы по возрождению усадьбы Михайловского погоста в деревне Новопятницкое (Кингисеппский район). Здесь возле церкви Архистратига Михаила, которая была уничтожена во время войны, были погребены более тридцати родственников Пушкина. Сегодня на этом месте, при финансовой поддержке Nord Stream2, проведены работы по раскопке фундамента церкви Архистратига Михаила.

Источник: пресс-служба ЛО