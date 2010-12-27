Александр Дрозденко примет участие в открытии XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

Также глава региона проведет две встречи по развитию экспорта сельхозпродукции Ленинградской области и реализации инвестиционных проектов в регионе.

9 октября в 10.00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и делегация аграриев региона примет участие в открытии XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" (Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ, павильон №75).

Также глава региона проведет две встречи по развитию экспорта сельхозпродукции Ленинградской области и реализации инвестиционных проектов в регионе.

Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс региона представлен объединенным стендом площадью более 150 кв метров, экспозицией племенных сельскохозяйственных животных, торговыми павильонами гастрономического фестиваля на Красной площади. Ленинградскую область в Москве представляют более 120 сельскохозяйственных предприятий.

Источник: пресс-служба ЛО