Аль Пачино заменил Роберта де Ниро в фильме "Таксист"

Лента вышла в 1976 году и была удостоена "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале.

В сети появился ролик, где Альм Пачино сыграл главного героя в фильме Мартина Скорсезе "Таксист". Видео опубликовано на YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Как оказалось, актер не принимал никакого участия в съемках. Все это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake, которая вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки. В данном случае, лицо звезда "Крестного отца" заменило лицо своего не менее именитого коллеги.

Напомним, что лента "Таксист" вышла в 1976 году и была удостоена "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале, номинировалась на "Оскар" в четырех категориях, а также на две номинации "Золотой глобус". В картине Роберт де Ниро играет социопатичного ветерана Вьетнамской войны, который медленно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке.

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Видео: YouTube/ Ctrl Shift Face