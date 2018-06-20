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За неделю от мусора очистят 216 прудов и рек Петербурга
Сегодня, 11:15
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nastya960

За неделю от мусора очистят 216 прудов и рек Петербурга

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В период с 22 по 28 апреля планируется убрать 65 кубометров мусора.

Специалисты "Экостроя" в течение текущей недели уберут от мусора 216 городских рек и прудов. В период с 22 по 28 апреля планируется убрать 65 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Уборка петербургских акваторий проводится в течение целого года. Мусор убирают со льда и с помощью катера. Летом, помимо уборки мусора прибавляется кошение водной растительности.

В течение первого квартала с рек и прудов Петербурга было убрано 480 кубометров различного мусора.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге вымыли и очистили около 73% дворов.
Фото: pixabay 

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Теги: мусор, отходы, реки, экострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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