Актрисы "Секса в большом городе" получат по 7 млн долларов за съемки в сиквеле

Всего в сериале планируется 10 серий.

Стали известны суммы гонораров, которые получат актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис за съемки в сиквеле "Секса в большом городе". За каждый эпизод они получат около 700 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Variety.

Всего в сериале планируется 10 серий. Получается, что в общей сложности актрисы получат по 7 млн долларов.

Новый проект получил название "И просто так". Премьера состоится осенью 2021 года. В продолжении сериала отказалась принимать участие Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс. Вместо нее в проекте появится Николь Ари Паркер.

Действие в сиквеле развернется спустя 20 лет после событий, показанных в оригинальном сериале. Произойдет новый поворот в отношениях одной из главных героинь Кэрри Брэдшоу и ее возлюбленного Мистера Бига.

Ранее мы писали, что продолжение "Секса в большом городе" будет многосезонным.

Фото: Instagram / sarahjessicaparker