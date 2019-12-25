Актриса Аглая Тарасова победила в шоу "Три аккорда"

В финале девушка исполнила песню Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба".

Российская актриса театра и кино Аглая Тарасова стала победительницей шестого сезона шоу "Три аккорда" на Первом канале. Девушка исполнила в финале песню Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба". Во время выступления Аглая не могла сдержать слез.

Сидящего в жюри автора композиции впечатлило исполнение актрисы. Похвалили ее и другие судьи – Сергей Трофимов и Александр Новиков. Специальную карту вручила участнице и приглашенная в качестве эксперта Ирина Круг.

За десять туров Шиловская набрала почти 200 баллов, обогнав всех других участников шоу. Второе место занял экс-солист группы "Премьер-министр" Жан Милимеров, третье – Елена Ваенга.

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Фото: Instagram / aglaiashilovskaia