Активист Иванютенко узнал нававшего на него с ножом в информаторе "Новой Газеты"

Пострадавший обратился в отделении полиции с требованием разыскать преступника.

Активист запрещенного в России движения "Артподготовка" Владимир Иванютенко опознал в герое расследования "Новой Газеты" преступника, напавшего на него с ножом в декабре 2017 года. Об этом сообщает "Новая".



На прошлой неделе издание опубликовало расследование Дениса Короткова, в котором рассказывалось о нападениях на

оппозиционеров, предположительно, совершенных по заказу бизнесмена Евгения Пригожина и его окружения. Информатором автора выступил Валерией Амельченко, в котором Иванютенко и признал одного из нападавших. По словам пострадавшего, он обратился в отделении полиции с требованием разыскать преступника. Заявление в сотрудник принял, однако сделал это нехотя. Пострадавший настаивает на очной ставке.



Отметим, что Владимир Иванютенко является частым участником протестных акций. Именно свою деятельность он назвал основной причиной покушения.



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