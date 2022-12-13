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Аксенов заявил, что Киев не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны

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Он подчеркнул, что региону ничего не угрожает, а его жители "могут спать спокойно".

Украина не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, Киев понимает, что ни при каких шансах у них нет возможности взять полуостров с учетом тех мер, которые реализуются президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что региону ничего не угрожает, а его жители "могут спать спокойно".

Ранее глава Крыма призвал отключить газ странам, поставляющим "Леопарды" на Украину.

Видео: Telegram / Крым 24

Теги: крым, сергей аксенов, украина, фортификация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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