Аксенов заявил, что Киев не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны

Украина не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, Киев понимает, что ни при каких шансах у них нет возможности взять полуостров с учетом тех мер, которые реализуются президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что региону ничего не угрожает, а его жители "могут спать спокойно".
Ранее глава Крыма призвал отключить газ странам, поставляющим "Леопарды" на Украину.
Видео: Telegram / Крым 24
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