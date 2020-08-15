Акция в поддержку Белоруссии, Куштау и Хабаровска в Петербурге прошла без задержаний

Правоохранители закрыли участникам проход на проезжую часть.

В субботу, 14 августа, в Петербурге завершилась акция "Кормим голубей" в поддержку протестующих Белоруссии и Хабаровска, а также активистов, защищающих гору Куштау в Башкирии. Как стало известно Piter.TV, в ходе мероприятий не задержали ни одного человека.

За день акция собрала свыше 300 участников. Собравшиеся принесли с собой флажки и плакаты.

Сотрудники полиции предупредили присутствующих о незаконности мероприятия. Несмотря на то, что акция не была согласована с властями, митингующих не стали задерживать, а только закрыли им доступ на проезжую часть Невского проспекта.

Ранее мы рассказали о том, что акция памяти погибшего в ходе протестов в Минске собрала тысячи человек.

Видео: Piter.TV