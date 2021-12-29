  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти собрали около 200 подарков для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Сегодня, 14:38
79
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти собрали около 200 подарков для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

0 0

Акция "Корзина радости" проходила в шести районах региона.

В понедельник, 10 января, в Ленинградской области подходит к концу акция "Корзина радости", для участия в которой нужно было приобрести и положить в специальные корзины в магазинах сладкие наборы, конфеты и печенье. Акция проходила в шести районах. Собранные подарки отправили детям из неполных или малоимущих семей и детям-инвалидам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Акцию поддержали популярные торговые сети, ряд торговых объектов, индивидуальных предпринимателей и социальных учреждений. 

В Сертолово установили семь "Корзин радости": часть подарков, собранных здесь местными жителями, были направлены в реабилитационный центр Областной детской клинической больницы, там же для ребят было организовано театрализованное предновогоднее представление. 

Всего было собрано около 200 подарков, которые направили детям из неполных или малоимущих семей и детям-инвалидам. 

Отмечается, что там, где акцию встретили положительно, "Корзина радости" превратится в "Тележку добра" для сбора продуктов для малоимущих и нуждающихся на постоянной основе.

Фото: Pexels

Теги: акция корзина радости, дети в сложной жизненной ситуации, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии