Местный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна, который считается самым высоким в Европе. Об этом информирует итальянская общественная телерадиокомпания RAI.

СМИ опубликовало ролик, на кадрах которого видны выбросы лавы и вулканического пепла. Пресс-служба аэропорта Катания, который расположен на Сицилии, заявила в своем микроблоге в Twitter, что в связи с природным явлением есть высокая вероятность задержки рейсов.

В настоящее время специалисты установили наблюдение за вулканом. По их словам, данная активность не угрожает жизням и здоровью людей.

Предыдущее извержение Этны произошло 16 февраля текущего года. Оно сопровождалось лавой и выбросом вулканического пепла. Последний сформировал облако, которое поднялось над кратером на километр. Потоки лавы спустились до высоты в две тысячи метров над уровнем моря. Также были зарегистрированы небольшие взрывы и выброс вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту трех километров.

Видео: Youtube/Local Team