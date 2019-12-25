Адвокат Лерчек: поездка в Петербург не нарушает меры пресечения

По данным защиты, ФСИН не зафиксировала никаких нарушений со стороны Лерчек в связи с её поездкой.

Адвокат Валерии Чекалиной (известной как блогер Лерчек) Константин Третьяков опроверг информацию о том, что его подзащитную могут привлечь к ответственности за недавнюю поездку из Москвы в Санкт‑Петербург. Об этом юрист заявил в интервью РБК.

Поводом для обсуждения послужило требование прокуратуры, которая настаивала на изменении меры пресечения для блогера с подписки о невыезде на домашний арест из‑за её визита в Северную столицу. Однако, по словам Третьякова, наложенные на Чекалину ограничения не запрещают свободное передвижение внутри страны.

Адвокат подчеркнул, что меры пресечения, применённые к его клиентке, касаются лишь двух пунктов: запрета на смену постоянного места жительства без разрешения суда и ограничения общения с определёнными лицами. Поездка в Петербург не подпадает под эти запреты, поскольку не является изменением места жительства.

Более того, Третьяков обратил внимание на позицию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая осуществляет контроль за соблюдением подозреваемыми установленных ограничений.

В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии, недавно она перенесла шестой курс химиотерапии.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы