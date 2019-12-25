Администрация Выборгского района посетила Рощино с инспекцией торговых точек и жилых домов

Кроме того, было проверено соблюдение режима самоизоляции.

Во вторник, 5 мая, специалисты нескольких комитетов администрации МО "Выборгский район" совместно с представителями полиции, ДНД, сотрудниками частных охранных предприятий проинспектировали территорию Рощинского городского поселения на предмет соблюдения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, у прибрежной полосы и в местах отдыха населения были проведены проверки исполнения режима самоизоляции, в результате которых наблюдалось небольшое количество людей и сделан вывод об ответственном исполнении временных правил.







Кроме того, проведено 30 профилактических бесед с нарушителями транзитного режима, решившими купить продукты на территории поселка во время проезда. Закрыто предприятие "Вимос" и три точки представителей малого бизнеса в связи с несоблюдением противоэпидемических норм.

Инспекция затронула и жилые дома. Соблюдение дезинфекции проверили по адресам: улица Шалавина, 49 и улица Социалистическая, 11 и 15.

Проверки под руководством администрации Выборгского района в Рощинском муниципальном образовании будут продолжены.

Ранее мы рассказали о том, что в Рощинском и Первомайском поселениях проверяют исполнение антикоронавирусных мер.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО