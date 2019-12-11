Администрация Выборгского района пообещала укрепить спортивную базу "Трамплин" для "летающих лыжников"

Для этого необходимо получить средства из бюджета Петербурга.

Родители спортсменов, занимающихся в спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района, недовольны состоянием тренировочной базы "Трамплин" в поселке Юкки Ленобласти. В прошлом году спортивному учреждению обещали раздевалки для спортсменов, спортивный зал, судейский домик и другие помещения, однако закупку внезапно отменили. Как узнал Piter.TV в пресс-службе администрации Выборгского района, укрепление материально-технической составляющей спортивной базы все же планируется.

По словам родителей воспитанников спортшколы, роллерная трасса непригодна для занятий. Кроме того, на трассе слабое освещение. Эти вопросы собирались решить, объявив тендер в ноябре 2019-го года, но в декабре закупку отменили. Тогда же в учреждении сменился директор. Выяснить у него, почему от планов по модернизации базы отказались, не удалось.

Отметим, что за последние годы в "Трамплине" все же проводился ремонт. Так, например, в 2018-м году были благоустроены дорожки и лыжероллерная трасса длиной 2,5 км. Есть вероятность, что оставшиеся проблемы все же решат, однако о сроках и объеме работ пока не сообщается. В начале июля на базе возобновились тренировки после долгого периода.

Более подробно о проблемах спортивной школы вы можете прочитать в нашем материле.

Фото: ykki-jump.ru