  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Администрация Выборгского района пообещала укрепить спортивную базу "Трамплин" для "летающих лыжников"
Сегодня, 10:38
140
nadezhda_sib

Администрация Выборгского района пообещала укрепить спортивную базу "Трамплин" для "летающих лыжников"

0 0

Для этого необходимо получить средства из бюджета Петербурга.

Родители спортсменов, занимающихся в спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района, недовольны состоянием тренировочной базы "Трамплин" в поселке Юкки Ленобласти. В прошлом году спортивному учреждению обещали раздевалки для спортсменов, спортивный зал, судейский домик и другие помещения, однако закупку внезапно отменили. Как узнал Piter.TV в пресс-службе администрации Выборгского района, укрепление материально-технической составляющей спортивной базы все же планируется.

По словам родителей воспитанников спортшколы, роллерная трасса непригодна для занятий. Кроме того, на трассе слабое освещение. Эти вопросы собирались решить, объявив тендер в ноябре 2019-го года, но в декабре закупку отменили. Тогда же в учреждении сменился директор. Выяснить у него, почему от планов по модернизации базы отказались, не удалось. 

Отметим, что за последние годы в "Трамплине" все же проводился ремонт. Так, например, в 2018-м году были благоустроены дорожки и лыжероллерная трасса длиной 2,5 км. Есть вероятность, что оставшиеся проблемы все же решат, однако о сроках и объеме работ пока не сообщается. В начале июля на базе возобновились тренировки после долгого периода. 

Более подробно о проблемах спортивной школы вы можете прочитать в нашем материле.

Фото: ykki-jump.ru

Теги: база трамплин, летающие лыжники, спортшкола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии