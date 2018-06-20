Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения благотворительного показа фильма "Время первых"

В преддверии празднования Дня космонавтики, который отмечается в России ежегодно 12 апреля, в кинотеатре "Выборг Палас" состоялся благотворительный показ фильма "Время первых".
Напомним, организаторами мероприятия традиционно выступает общественное объединение "Фаворит-Выборг" по инициативе совета депутатов МО "Город Выборг" при поддержке совета ветеранов Выборгского района.
С приветственным словом к зрителям обратился председатель ОО "Фаворит-Выборг", депутат совета депутатов МО "Город Выборг" Александр Петров.
Именно наша великая страна связана с главными событиями в освоении космоса. Мы стали пионерами в космической отрасли, и по сей день остаемся лидерами в ней. И этот фильм - о подвиге советского человека в космосе.
Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"
Сеанс посетили порядка 400 человек, в том числе ветераны, жители старшего возраста, а также кадеты и молодежные активисты.
Среди почетных гостей на мероприятии также были наши земляки – первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров и начальник поисково-спасательного отряда космодрома "Байконур" Сергей Семченко.
Перед началом киносеанса с видеопоздравлением, записанным на борту международной космической станции, к зрителям обратился космонавт Олег Артемьев.
Кроме того, каждому зрителю были вручены памятные фотографии российских космонавтов с их автографами.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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