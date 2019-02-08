Администрация Выборгского района опубликовала график уборки снега с 8 по 11 февраля

Данная информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.
Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.
- 08.02.2019 г.
п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. им. Кирова,
ул. Таммисуо, ул. Кировские дачи,
межквартальный проезд по ул. Спортивная,
проезд у домов по пр. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,
проезд по пр. Победы от д.2 до д.3А, ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая Южная, ул. Азбучная.
- 09.02.2019 г.
ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,
межквартальный проезд по Ленинградское шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31;
п.Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, ул. Кировские дачи,
бульвар Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой)
- 10.02.2019 г.
ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,
ул. Красина, ул. Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы,
ул.Водной Заставы, п. им. Кирова, ул. Таммисуо.
- 11.02.2019 г.
ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.
Военная, ул. Володарского;
Харитоновский мкр, п. Калинина, ул. Кировские дачи, п. Петровский, п. Северный.
Вывоз снежных валов
08.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Сухова; ночью – на ул. Куйбышева.
09.02.2019 г. днем уборка пройдет на пр. Победы; ночью – на пр. Победы.
10.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Крепостная ул. Прогонная, ул. Северный Вал, ул. Красноармейская, ночью - на ул. Южный Вал, ул. Выборгская, ул. Пионерская, ул. Крепостная.
11.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Ильинская; ночью - на ул.Железнодорожная и Железнодорожной площади.
Обращаем внимание: информация по уборке снега публикуется на сайте администрации Выборгского района с января 2019 года регулярно.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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