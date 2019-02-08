Администрация Выборгского района опубликовала график уборки снега с 8 по 11 февраля

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Данная информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

08.02.2019 г.

п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. им. Кирова,

ул. Таммисуо, ул. Кировские дачи,

межквартальный проезд по ул. Спортивная,

проезд у домов по пр. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,

проезд по пр. Победы от д.2 до д.3А, ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая Южная, ул. Азбучная.

09.02.2019 г.

ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,

межквартальный проезд по Ленинградское шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31;

п.Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, ул. Кировские дачи,

бульвар Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой)

10.02.2019 г.

ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,

ул. Красина, ул. Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы,

ул.Водной Заставы, п. им. Кирова, ул. Таммисуо.

11.02.2019 г.

ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.

Военная, ул. Володарского;

Харитоновский мкр, п. Калинина, ул. Кировские дачи, п. Петровский, п. Северный.

Вывоз снежных валов 08.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Сухова; ночью – на ул. Куйбышева. 09.02.2019 г. днем уборка пройдет на пр. Победы; ночью – на пр. Победы. 10.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Крепостная ул. Прогонная, ул. Северный Вал, ул. Красноармейская, ночью - на ул. Южный Вал, ул. Выборгская, ул. Пионерская, ул. Крепостная. 11.02.2019 г. днем уборка пройдет на ул. Ильинская; ночью - на ул.Железнодорожная и Железнодорожной площади.

Обращаем внимание: информация по уборке снега публикуется на сайте администрации Выборгского района с января 2019 года регулярно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО