Администрация Выборгского района поделилась информацией по поводу здания на Островной 4

Администрация Выборгского района ходатайствовала о передаче объекта в муниципальную собственность, но дом не был передан на баланс района.

Здание по ул. Островной №4 учтено в реестре федерального имущества как имущество казны Российской Федерации.

Администрация Выборгского района ходатайствовала о передаче объекта в муниципальную собственность, но дом не был передан на баланс района.

В июне 2018 года администрация обращалась в прокуратуру с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в отношении собственников имущества: ул. Островная, 2 и 4, отмечая, что состояние зданий, которые находятся в пределах туристических маршрутов Выборга, неудовлетворительное. См. ссылку.

В настоящее время будут направлены претензии собственнику здания, а также обращение в правительство Ленинградской области с предложением о содействии в решении сложившейся ситуации.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО