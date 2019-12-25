В Сосновом Бору повторно объявлен тендер на определение подрядчика ремонта дорог и тротуаров

Первый аукцион был отменен по решению самого заказчика.

Администрация Соснового Бора повторно объявила электронный аукцион на определение подрядчика для масштабного ремонта дорог, тротуаров. Заявки на участие в тендере можно подать до 20 июля.

На реализацию проекта выделяется 81,2 миллиона рублей.

Ранее, в июне, администрация уже размещала закупку на такую же сумму. Однако исполнитель работ определен не был. Как следует из документации, аукцион был отменен по решению самого заказчика. Конкретные причины такого решения в документации не приводятся. Здесь лишь указано с такой просьбой обратился отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства.

Как планируется, ремонт дорог и тротуаров в наукограде продлится 75 дней после заключения контракта.

Как сообщало ранее Piter.tv, для ремонта петербургских дорог за 832 млн рублей нашелся подрядчик.

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