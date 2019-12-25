Абрамченко заявила, что Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты

Ритейлеры и поставщики, по ее словам, также должны снизить цены.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала "Ведомостям", что в перспективе России откажется от государственного регулирования цен на продукты. По ее словам, с этой практикой необходимо заканчивать.

"Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и в долгую этим заниматься никто не хочет", — сказала она.

По словам Абрамченко, что правительство имеет право заморозить цены в случае, если в течение 60 дней цена на конкретные товары повышается на 10% и выше.

По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней. Но мы таким правом еще не пользовались, — отметила вице-премьер.

Абрамченко подчеркнула, что в России торговые сети и поставщики должны снизить цены на овощи.

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