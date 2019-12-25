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АПК Выборгского района отметили увеличение производительности за 2020 год
Сегодня, 11:38
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Veskathy

АПК Выборгского района отметили увеличение производительности за 2020 год

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Агропромышленный комплекс Выборгского района занимает лидирующее место в Ленобласти.

В Выборгском районе подведены итоги работы сельхозорганизаций за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам руководителя АПК администрации Выборгского района Надежды Литвиненко, за этот период выращено 5113 тонн товарной рыбы, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом, надоено около 29 000 тонн молока, произведено 945 млн штук яиц.

 На заготовку кормов скошено 11 тысяч гектаров сельхозугодий, что на 7% выше запланированного, также заготовлено более 6000 тонн сена. Наши животные зимовку проведут спокойно и в благоприятных условиях. Стабильно работают наши молочные предприятия. Рыбоводные предприятия также увеличивают свое производство. 

Отметим, что сельскохозяйственные предприятия получили государственную поддержку в размере 255 млн рублей. Всего на АПК за 2020 год было выделено 400 млн рублей. 

Ранее мы сообщили о том, как в Выборге прошел рейд по торговым точкамю

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: агропромышленный комплекс, выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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