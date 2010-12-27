АО "Теплосеть" прокомментировало ремонт дороги у горбольницы №14

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" попросила подрядчика усилить меры безопасности на пешеходном переходе у городской больницы № 14 в Кировском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, 24 октября появилась новость о том, что ГАТИ выявила нарушения при прокладке теплосети около Городской больницы № 14. Доказательства ведомство выложило в социальных сетях. В компании-заказчике прокомментировали нарушения при ремонтных работах.
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обязала подрядчика усилить меры безопасности для сквозного прохода пешеходов. Подрядчиком оперативно организованы дополнительные боновые ограждения, сформирована выделительная полоса для безопасного перемещения пешеходов.
Дмитрий Шарунов, пресс-служба
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Ранее сообщалось, что на Тихорецком проспекте самовольно построили велодорожку.
Фото: "АО Теплосети Санкт-Петербурга" / ВК.