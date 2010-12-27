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АО "Теплосеть" прокомментировало ремонт дороги у горбольницы №14
Вчера, 12:49
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alexandra08
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АО "Теплосеть" прокомментировало ремонт дороги у горбольницы №14

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Напомним, 24 октября ГАТИ выявила нарушения при прокладке теплосети в Кировском районе Петербурга.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" попросила подрядчика усилить меры безопасности  на пешеходном переходе у городской больницы № 14 в Кировском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 24 октября появилась новость о том, что ГАТИ выявила нарушения при прокладке теплосети около Городской больницы № 14. Доказательства ведомство выложило в социальных сетях. В компании-заказчике прокомментировали нарушения при ремонтных работах.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обязала подрядчика усилить меры безопасности для сквозного прохода пешеходов. Подрядчиком оперативно организованы дополнительные боновые ограждения, сформирована выделительная полоса для безопасного перемещения пешеходов.

Дмитрий Шарунов, пресс-служба

 АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что на Тихорецком проспекте самовольно построили велодорожку‍.

Фото: "АО Теплосети Санкт-Петербурга" / ВК.

 

Теги: ао теплосеть , гати , ремонт дороги , ремонт пешеходного перехода
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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