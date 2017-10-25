АО "Профит" отсудило у "ССК" неустойку за автостоянку за 14 миллионов рублей

Ранее компании заключили договор, по которому "Профит" обязался сделать освещение на автостоянке на улице Крыленко.

АО "Профит" отсудило у ООО "Северная строительная компания" неустойку за строительство освещения для автостоянки за 14,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее АО "Профит" заключил с организацией "ССК" договор, по которому обязался сделать освещение на автостоянке на улице Крыленко, дом 1, литера А. Стоимость услуги составляла 14 418 057 рублей и 2 199 364 руб. НДС.

Работы были выполнены в указанные сроки, и "Профит" предоставил заказчику все необходимые документы. Однако "ССК" не выделило акционерному обществу часть суммы. Тогда "Профит" обратилось в арбитраж, и в суде компания-заказчик согласилась с истцом, и не стала опровергать размер долга.

Расчёт неустойки был проверен судом и признан обоснованным. Возражения ответчика не влияют на обоснованность исковых требований. Пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Арбитражный суд Петербурга решил взыскать с ООО "Северная строительная компания" в пользу "Профита" 1 216 648 рублей долга и 296 862 рублей неустойки.

Фото: pixabay.com