АКОРТ: цены на продукты для блинов снизились перед Масленицей

Эксперт рассказал о хорошем урожае зерновых и масличных культур в России.

Масленичная неделя в 2026 году для россиян может стать одной из самых доступных для любителей домашних блинов за последние несколько лет. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Эксперт уточнил, что цена на базовые ингредиенты для выпечки продукции снизилась в годовом выражении. Речь идет о том, что по стране сливочное масло подешевело на 22 процента, мука и сахар - на 16 процентов, а стоимость подсолнечного масла упало на два процента.

Традиционно в преддверии Масленичной недели заметно растет спрос и на готовые блины, и на продукты для их приготовления, и на добавки к ним. Пик приходится непосредственно на Масленичную неделю, когда в зависимости от категории рост продаж составляет от 30% до 90%. Станислав Богданов, эксперт

Аналитик добавил, что причина такого позитивного снижения цен на продукты связана с хорошим урожаем зерновых и масличных культур в России. Ситуация помогла стабилизировать внутренний продовольственный рынок после роста цен, наблюдавшегося населением за последние несколько лет. Если говорить о добавках к блинам, то на них цены остаются стабильными. По данным АКОРТ, цена для небольших баночек красной икры по 95 грамм начинается от 550 рублей. При этом в пересчете на килограмм красная икра подешевела примерно на шесть процентов с середины ноября 2025 года.

Фото: pxhere.com