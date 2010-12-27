900 тысяч рублей выделили на борьбу с нелегальными свалками в Анино

Прием заявок заканчивается 13 марта.

Администрация Аннинского городского поселения в Ломоносовском районе Ленобласти после многочисленных заседаний решила выделить порядка 900 тысяч рублей на борьбу с нелегальными свалками. Об этом сообщает 47News.

Сегодня, 28 февраля, информация об аукционе была объявлена в электронном виде. Денежные средства будут выделены из местного бюджета. Заявки на участие принимаются до 12 марта включительно.

Согласно документации, работы должны быть закончены подрядчиком до 31 декабря 2018 года. Объем убираемого мусора остается неизвестным, в задании информация отсутствует.

Несанкционированные свалки бытовых отходов и мусора выявляются в результате обследования территории специалистами администрации и по заявлениям местных жителей. Затем данные перенаправляются подрядчику, который обязан ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.