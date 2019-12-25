633 семьи из общей очереди получили социальные выплаты на приобретение нового жилья, общая сумма которых составляет более 1,6 млрд рублей. Эта информация была предоставлена ГБУ "Горжилобмен" города Санкт-Петербурга, который отметил, что выдача социальных выплат данным категориям продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Очередники, входящие в категорию "общая очередь", состоят на жилищном учете, но не подпадают ни под одну из других категорий, таких как жители расселяемых коммунальных квартир, молодые семьи, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами.
Приоритет в получении социальных выплат имеют работники бюджетной сферы. Общий объем финансирования на социальные выплаты в категории "общая очередь" составил 1,95 млрд рублей в 2023 году.
Социальные выплаты для улучшения жилищных условий являются важным шагом для поддержки горожан и облегчения проблемы доступного жилья в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга восстанавливает жилищные права петербуржцев
Фото: Piter.TV
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