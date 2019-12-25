На текущий год правительством Санкт-Петербурга было утверждено 796 семей из общей очереди на получение социальных выплат, и уже 630 из них получили свидетельства на приобретение или строительство жилья.

633 семьи из общей очереди получили социальные выплаты на приобретение нового жилья, общая сумма которых составляет более 1,6 млрд рублей. Эта информация была предоставлена ГБУ "Горжилобмен" города Санкт-Петербурга, который отметил, что выдача социальных выплат данным категориям продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Очередники, входящие в категорию "общая очередь", состоят на жилищном учете, но не подпадают ни под одну из других категорий, таких как жители расселяемых коммунальных квартир, молодые семьи, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами.

Приоритет в получении социальных выплат имеют работники бюджетной сферы. Общий объем финансирования на социальные выплаты в категории "общая очередь" составил 1,95 млрд рублей в 2023 году.

Социальные выплаты для улучшения жилищных условий являются важным шагом для поддержки горожан и облегчения проблемы доступного жилья в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга восстанавливает жилищные права петербуржцев

Фото: Piter.TV