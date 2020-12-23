В Петербурге 60% работодателей не планируют корпоративы на 23 февраля и 8 марта

Празднование решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса число работодателей, которые не хотят праздновать 23 февраля и 8 марта, стало больше. Корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня решили отменить 53% российских компаний. Для сравнения, в прошлом году от празднования отказались 44% компаний. Об этом свидетельствуют данные специалистов сервиса SuperJob.

Стоит отметить, что в Петербурге доля организаций, которые не собираются праздновать 23 февраля и 8 марта, выше, чем в остальных регионах РФ. В этом году от коропоративов отказались 60% петербургских работодателей.

Исследование показало, что чаще всего без корпоративов остаются компании с численностью персонала от 10 до тысячи человек. В этой группе от проведения праздничных мероприятий отказались 59% работодателей.

Ранее стало известно, кому платят больше всего в Москве и Петербурге.

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