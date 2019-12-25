58 останков бойцов и командиров Красной армии перезахоронили на мемориале «Петровка»

Двух из них удалось опознать в ходе архивной работы.

4 октября на воинском захоронении № 30 прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения бойцов и командиров Красной армии, погибших в июне 1944 года в ходе Выборгской наступательной операции.

Поисковые отряды нашли останки 58 бойцов. Двух из них – рядового Сычева и рядового Банникова удалось опознать в ходе архивной работы.

Как отметил Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы", в настоящее время продолжаются поисковые работы и найдены еще полторы тысячи солдат и офицеров, которые в дальнейшем будут увековечены на данном захоронении.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Клёст прошла торжественно-траурная церемония открытия мемориала.

Фото: Piter.TV

