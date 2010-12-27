550 сотрудников Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка во время футбольных матчей на выходных

В Петербурге за выходные пройдёт 4 футбольных матча на различных спортивных площадках Петербурга.

Более 550 сотрудников Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка на футбольных матчах в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

На выходных 7 и 8 апреля в Санкт-Петербурге пройдут 4 матча Чемпионата России по футболу - среди основных, а также молодежных составов команд Премьер-Лиги.

7 апреля в 11.00 на стадионе "Nova Arena" встретятся молодежные составы команд "Тосно" и "Урал". Также в 12.00, на малой спортивной арене стадиона "Петровский" начнется матч между молодежными командами "Зенита" и "Краснодара". Обеспечивать общественный порядок при проведении каждого из этих матчей будут около 40 сотрудников Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО.

В тот же день в 16.30 на стадионе "Санкт-Петербург Арена" состоится матч основных составов 25 тура Чемпионата России по футболу между командами "Зенит" и "Краснодар". Охрану общественного порядка и общественной безопасности на этом матче будут обеспечивать более 300 сотрудников ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии.

8 апреля, в воскресенье, в 14.00 на стадионе "Петровский" пройдет футбольный матч между основными составами команд "Тосно" и "Урал". Более 160 сотрудников ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии будут обеспечивать правопорядок во время матча.

Всего в обеспечении общественного порядка при проведении данных спортивных мероприятий будут задействованы более 550 сотрудников Росгвардии, а также около 430 военнослужащих войск национальной гвардии РФ.

Фото: pixabay