50 школьников обратились за медпомощью после выброса газа на полигоне в Ядрово

В сети появилось видео от ЦРБ, куда съехались родители потерпевших детей и другие жители Волоколамска.

Сегодня, 21 марта, в СМИ появилась информация, что десятки детей отравились из-за сильного запаха сероводорода с мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске.

Родители и другие местные жители съехались к зданию ЦРБ. Власти Волоколамска подтвердили, что ночью произошел выброс газа, источник срочно засыпали землей. В Минздраве информацию о массовой госпитализации школьников не подтвердили. По их словам, 50 школьников действительно обратились с жалобами на плохое самочувствие. В основном у детей была тошнота и головокружение. Госпитализирован один мальчик с повышенным давлением и еще 4 ребенка по настоянию родителей, для более тщательного обследования. Остальные дети были осмотрены медиками, взяты анализы крови для лабораторных исследований. Все дети учатся в трех разных школах, которые расположены в нескольких километрах от полигона.

Видео: YouTuve/John Connor