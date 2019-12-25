За месяц с акватории Петербурга собрали 459 кубометров мусора и водной растительности

Специалисты используют специальные машины для скашивания водной растительности.

В четверг, 5 августа, в пресс-службе комитета по природопользованию сообщили, что за июль специалисты собрали 459 кубометров мусора и водной растительности с акваторий Петербурга, а также очистили 334 водных объекта в 18 районах города.

То есть удалось собрать еще 270 кубометров мусора. По подсчетам, это на 39 кубометров мусора меньше, чем было собрано за первый месяц лета.

Сохраняя экосистему водоемов Петербурга, специалисты работают на лодках-косилках, скашивая таким образом водную растительность. Благодаря этому было приведено в порядок 37 водотоков, а на 18 закрытых водоемах использовали машины-амфибии. За июль скосили 189 кубометров растительности.

Ранее мы писали, что за 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию