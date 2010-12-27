С 30 ноября в Петербурге закроется движение по Курской улице и Технологической площади

Также город ожидает еще ряд изменений.

В Петербурге ожидаются очередные неудобства для автомобилистов, связанные с необходимыми работами на дорогах в разных районах города. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Так в 22:00 30 ноября до 07:00 1 декабря ремонт дорожного покрытия закроет проезд по Курской улице в створе Днепропетровской улицы. С того же дня, но до 26 апреля размещение пешеходной галереи ограничит движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Гороховой улицы, по Гороховой от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Казанской улицы и по Казанской улице от Гороховой до переулка Сергея Тюленина.

Также с 30 ноября на три дня затруднится движение по Серебристому бульвару от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулёва, а почти до конца декабря с субботы усложнится проезд по Загородному проспекту от Бронницкой улицы до Верейской улицы, и закроется движение по Технологической площади вдоль СПбГТИ. На этом участке будут прокладывать электрокабель.

Кстати, Петербург окажется в тёплом секторе циклонического вихря. Будет скользко и мокро.

Фото: Piter.TV