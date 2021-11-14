В "Ленполиграфмаше" состоялась презентация 22 выпуска "Архитектурного ежегодника"

В качестве почетного гостя на презентации выступил главный архитектор Северной столицы Павел Соколов.

В начале текущей недели, 23-го сентября, в пространстве "Ленполиграфмаш" прошла презентация XXII номера петербургского "Архитектурного Ежегодника". Новый выпуск ежегодника посвящен наиболее интересным работам петербургских мастеров за последние два года, – говорится в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

В качестве почетного гостя на презентации с речью выступил главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов. Спикер подчеркнул важность и качество проделанной в новом вестнике работы и отметил достоинство выбранных для журнала проектов.

Ежегодник показывает актуальный срез и положение дел в архитектуре. Издание несомненно вызовет интерес практикующих специалистов, молодых архитекторов, студентов, да и просто интересующейся современной архитектурой публики. Мы наблюдаем как зарождаются и формируются новые тенденций в сфере архитектуры. Павел Соколов, Первый заместитель председателя Комитета по строительству, главный архитектор Санкт-Петербурга

В рамках презентации архитекторы города также обсудили вопросы, которые касаются реставрации и приспособления исторических зданий, а также поделились соображениями насчет современной архитектуры жилых и общественных зданий.

Фото: Telegram / КГА / Объединение архитектурных мастерских / Элик Яфаров