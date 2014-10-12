В Петербурге 15-летняя школьница забеременела от одноклассника

Девочка самостоятельно обратилась к врачам.

В Петербурге 15-летняя девочка забеременела от одноклассника. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию от медиков поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним 22 ноября самостоятельно обратилась 15-летняя девушка. Ей диагностировали беременность на раннем сроке.

Несовершеннолетняя вступала в половую связь с 16-летним одноклассником.

На прошлой неделе в роддом Петербурга поступила 13-летняя девочка на 28 неделе беременности.

Фото: pexels