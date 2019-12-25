В Петербурге 15-летняя забеременела от девятиклассника

Несовершеннолетняя собирается рожать ребенка.

В Петербурге 15-летняя несовершеннолетняя забеременела от своего знакомого. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступило телефонограмма из медицинского центра, в которой говорилось, что к ним самостоятельно обратилась 15-летняя А. Девочка оказалась беременна, срок 2-3 недели.

Со слов А., в октябре она по обоюдному согласию в своей квартире вступила в половое сношение со своим знакомым, учеником 9 класса. Несовершеннолетняя собирается рожать ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В конце октября в Петербурге 13-летняя девочка забеременела от малознакомого человека.

Фото: pexels