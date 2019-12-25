В Петербурге 13-летняя девочка забеременела от малознакомого человека

В Петербурге после обращения несовершеннолетней в медицинский центр, выяснилось, что она беременна. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию поступила телефонограмма из медицинского центра. В ней говорилось, что к ним обратилась 13-летняя Т., которая оказалась на седьмой неделе беременности.
Как пояснила девочка, в сентябре в квартире дома на Оптиков она по обоюдному согласию вступила в половое сношение с малознакомым Л.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В сентябре юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним парнем.
Фото: pexels
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