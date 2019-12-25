13 июня пройдет концерт "Вивальдимания" в малом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича

В концерте помимо музыки Антонио Вивальди прозвучат сочинения его современника И.С. Баха, а также сочинения итальянских композиторов XIX века Дж. Россини, А. Паскулли и Дж. Верди.

В Малом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Невский, пр., 30) состоится концерт "Вивальдимания" в исполнении лауреатов международных конкурсов Алексея БАЛАШОВА (гобой) и Анастасии Мазанкиной (фортепиано).

Как рассказали организаторы, "Вивальдимания" – не только название концерта, но и суть того, что происходит сегодня с наследием этого итальянского мастера эпохи барокко. Имя Антонио Вивальди для всех любителей музыки ассоциируется с эмоциональным подъёмом, яркостью оркестровых красок, ярким мелодизмом и насыщенностью гармонии. Его музыку знают и любят слушатели всех поколений, исполняют музыканты-солисты, ансамбли всех составов и оркестры.

В концерте помимо музыки Антонио Вивальди прозвучат сочинения его современника И.С. Баха, а также сочинения итальянских композиторов XIX века Дж. Россини, А. Паскулли и Дж. Верди.

Фото: предоставлено организаторами

